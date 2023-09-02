В США рассказали об угрозе стране из-за решения по ПРО

Односторонний выход США из договора по ПРО привел к тому, что страна оказалась беззащитна против российского ядерного оружия. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, интервью с ним доступно на YouTube.

По его словам, Вашингтону придется потратить несколько месяцев на сбор сил, чтобы отправить их воевать с Россией, если произойдет эскалация конфликта между ним и Москвой на Украине. В таком случае, добавил Джонсон, российская сторона мгновенно примет ответные меры и начнет топить американские военные корабли. США, в свою очередь, не смогут этому ничего противопоставить, отметил он.

Аналитик указал, что Россия разработала надежную и эффективную систему противоракетной обороны после выхода США из договора.

«Это означает, что у них есть реальный шанс отразить любое оружие с ядерным зарядом, запущенное Соединенными Штатами <…>. У США такой возможности нет», — подчеркнул он.

По мнению Джонсона, Россия, в отличие от Штатов, в любом случае сможет выжить благодаря потенциалу нейтрализовать подавляющее количество боезарядов.