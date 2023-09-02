Украине подсказали, что сделать для прорыва российской обороны

Вооруженным силам Украины нужно расчистить от мин не менее 16 километров в ширину, если Киев хочет прорвать российскую оборону и сохранить поставленную Западом бронированную технику. Об этом заявил обозреватель Business Insider Крис Панелла, передает РИА Новости.

Он уточнил, что если украинским солдатам не удастся расчистить путь нужной ширины, западная бронетехника и жизненно важные для армии грузы будут уязвимы для российской артиллерии, ракет и контрбатарейного огня.

Хотя автор статьи указывает на необходимость сохранить предоставленные Европой и США бронированные машины и танки, он также утверждает, что в ходе контрнаступления войск Украины западная техника оказалась «беспомощна» перед хорошо укрепленной обороной России.

Панелла подчеркнул, что кроме оборонительных укреплений армия Украины несёт потери из-за контрударов российской стороны — именно они мешают ей достичь поставленных командованием целей и прорваться к Азовскому морю.