Вооруженные силы Украины истратили большую часть своего потенциала, совсем скоро Киев будет не в состоянии продолжать контрнаступление. Такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive, передает РИА Новости.

Он заявил, что армия Украины продолжает нести большие потери на фронте, а с наступлением осени не за горами сезон дождей. В связи со всеми этими факторами наступление войск Украины, вероятно, завершится до конца сентября. Дэвис считает, что конечным результатом крупномасштабного наступления Вооруженных сил Украины стали «незначительные успехи» в ряде областей, но не более того.

«Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года», — указал он.

Отставной офицер подчеркнул, что войска Украины почти полностью исчерпали свой военный потенциал, а дошли только до села Работино в Запорожской области. Он усомнился в том, что у Киева хватит ресурсов на продвижение вперед, так как помимо наступления ему необходимо удерживать фланги от российских атак.