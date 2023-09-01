США решили впервые передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе планирует объявить об отправке Украине бронебойных снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые должны быть доставлены на Украину в ближайшие недели. Источник отмечает, что будущий пакет помощи оценен в 240-375 миллионов долларов.

Ранее член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд в своей колонке в The Hill потребовал от администрации президента США Джо Байдена четкую «дорожную карту будущего» Украины, прежде чем выделять Киеву дополнительную помощь.