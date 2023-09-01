Вашингтон одобрил продажу Болгарии бронемашин Stryker

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона сообщает, что Госдепартамент США одобрил продажу Болгарии нескольких бронемашин Stryker, а также набор необходимого для них оборудования. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Уточняется, что общая сумма сделки составила около 1,5 миллиарда долларов. В ведомстве также добавили, что Болгария запросила у Вашингтона покупку 183 военных машин, а также транспортную и техническую поддержку.

«Предполагаемая продажа послужит реализации целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – рассказали в американском агентстве.

В данный момент конгресс США уже уведомили о предстоящей сделке. Теперь у законодательного органа есть возможность самостоятельно рассмотреть продажу Stryker, а также заблокировать сделку в течение следующих 30 дней.