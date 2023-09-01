Польша опровергла обвинения в нарушении воздушных границ Белоруссии
Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что заявление Минска о нарушении воздушных границ Белоруссии польским вертолётом не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство AFP.
Заявление Минска Горышевский назвал «ложью и провокацией».
«Речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было», – заявил он.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил границу между странами возле Берестовицкого района Гродненской области.
«Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», – сообщило ведомство.