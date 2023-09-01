Польша опровергла обвинения в нарушении воздушных границ Белоруссии

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что заявление Минска о нарушении воздушных границ Белоруссии польским вертолётом не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство AFP.