В Белом доме увидели прогресс в контрнаступлении ВСУ
Критика контрнаступления ВСУ «не помогает делу», но в нем есть прогресс. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».
«Смотреть со стороны и критиковать партнера и друга, когда он пытается продвинуться в кровавых, ужасных и жестоких условиях — делу не помогает, это не о том, чтобы они отвечали на нашу критику, это о том, чтобы мы отвечали на их потребности», — сказал он.
По словам Кирби, в США видят «заметный прогресс в контрнаступлении и сфокусированы на том, чтобы он продолжался», однако он будет происходить «с той скоростью, которую Киев считает необходимой».
Он отметил, что в задачи союзников Украины входит «обеспечение ее всем необходимым», чтобы она могла не только «прогрессировать, но и отвечать на реакцию России на свой прогресс».