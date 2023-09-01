В Белом доме увидели прогресс в контрнаступлении ВСУ

«Смотреть со стороны и критиковать партнера и друга, когда он пытается продвинуться в кровавых, ужасных и жестоких условиях — делу не помогает, это не о том, чтобы они отвечали на нашу критику, это о том, чтобы мы отвечали на их потребности», — сказал он.