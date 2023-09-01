СМИ: российский «Сармат» способен уничтожить Лондон за шесть минут

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» способен уничтожить Лондон за шесть минут, рассказал в статье для Express колумнист Мэтью Дули.

«[Президент России Владимир] Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут», - предупредил Дули.

Обозреватель уточнил, что «Сармат» представляет собой мощный комплекс, способный отправить до 15 боеголовок в любую точку Земли.

По мнению колумниста, российские инженеры вели разработку комплекса с тем, чтобы предупредить Запад о последствиях чрезмерно резкой внешней политики. Он добавил, что его постановка на боевое дежурство - недвусмысленный сигнал для Североатлантического альянса и Евросоюза.

«Сармат» - стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Комплекс способен поражать цели на расстояниях до 18 тыс. км, используя различные траектории полета. Удар может быть нанесен как через Северный, так и через Южный полюс планеты. Первый испытательный пуск МБР с неядерной боеголовкой был проведен 20 апреля 2022 года с космодрома «Плесецк».