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Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
© ТАСС

"1 сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.