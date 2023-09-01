ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

"1 сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.