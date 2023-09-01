Беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Минобороны: Пресечена атака беспилотниками территории Белгородской области
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Украины самолетного типа территории РФ. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в Министерстве обороны.
— Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области, — пишет Telegram-канал «Минобороны России».
Ночью и ранним утром 27 августа киевский режим снова попытался атаковать территории Брянской и Курской областей при помощи беспилотников. Однако силами противовоздушной обороны вражеские устройства были обнаружены и уничтожены в полете.
В ночь на 31 августа беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был сбит российской системой противовоздушной обороны в небе над Брянском. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.