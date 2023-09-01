Франция планирует завершить обучение 7 тыс. украинских военных осенью

"Мы взяли на себя обязательство подготовить в общей сложности 7 тыс. украинских военных к концу года (5 тыс. на территории Польши и 2 тыс. во Франции - прим. ТАСС), - отметил он. - Осенью мы завершим эту программу с опережением сроков".