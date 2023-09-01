Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией
Польский военный вертолет нарушил границу Белоруссии. Об этом сообщает белорусский Госпогранкомитет.
Отмечается, что нарушение границ произошло днем 1 сентября в Берестовицком районе Гродненской области.
«Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», — говорится в тексте.
Минск уже проинформировал Варшаву о произошедшем. В МИД Белоруссии также вызвали временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. От него требуют разъяснений в связи с инцидентом.
Рамблер: главные новости