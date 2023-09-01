"Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1,2 тыс. м на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", - говорится в сообщении.