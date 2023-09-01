Уважительные причины неявки в военкомат: когда вправе не идти по повестке

В России приближается осенний призыв на прохождение срочной службы в армии. В связи с этим мы решили напомнить, в каких случаях военнообязанный вправе не ходить по повестке в военкомат, а в каких неявка может привести к ответственности.

Что будет за неявку в военкомат по повестке

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Неявка гражданина России в военкомат по повестке без уважительной причины расценивается как уклонение от военной службы – уклонисту грозит предупреждение, либо административный штраф от 10 000 до 30 000 рублей. Отметим, что ранее размер штрафа был существенно ниже, но с 1 октября в силу вступают поправки, ужесточающие наказание за неявку.

Кроме того, в 2023 году в силу также вступили поправки, которые вводят дополнительные ограничения в случае неявки в военкомат. Теперь призывникам и мобилизованным будет запрещено выезжать из России, если на их имя уже была отправлена повестка. Помимо этого, в отношении гражданина, который не явился в военкомат без уважительной причины, могут быть введены другие ограничения – запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, запрет на регистрацию транспорта, запрет на управление автомобилем, запрет на оформление кредитов и займов, запрет на сделки с недвижимостью, а также дополнительные ограничения, которые могут ввести региональные власти. Чтобы снять эти запреты, гражданину будет необходимо лично явиться в военкомат. Кроме того, уведомление о вступлении в силу такого запрета появится на сайте госуслуг.

Однако ответственности можно избежать, если неявка обусловлена одной из тех причин, которые считаются достаточно уважительными. Важно отметить, что в этом случае военнообязанному необходимо будет предоставить документы, которые докажут оправданность неявки.

Какие есть уважительные причины неявки в военкомат

Согласно законодательству России, есть несколько уважительных причин, которые оправдывают неявку в военкомат. Они указаны на обратной стороне повестки – военнообязанному следует ознакомиться с этой частью документа, так как там кратко изложены права и обязанности призывников.

«Неявка без уважительной причины гражданина, состоящего на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки», – говорится в документе.

Первой уважительной причиной является заболевание или увечье, которое влечёт за собой утрату трудоспособности. Чтобы в последующем доказать военкомату реальность болезни, необходимо обратиться за врачебной помощью и получить соответствующие документы. После выздоровления призывник должен будет самостоятельно явиться в военкомат в течение трёх дней.

Другая уважительная причина – тяжёлое состояние здоровья, либо похороны близкого родственника. К таковым относится супруг или супруга, родители, дети родной брат или сестра, дедушки, бабушки, либо усыновитель военнообязанного гражданина.

Также избежать ответственности за неявку в военкомат возможно, если военнообязанный не смог прийти из-за действия обстоятельств непреодолимой силы. Под эту трактовку попадает множество событий, которые не зависели от действий гражданина, но помешали ему явиться по повестке. К ним можно отнести стихийное бедствие, задержание сотрудниками полиции или даже прорыв водопроводной трубы. Как только обстоятельство перестанет мешать посещению военкомата, военнообязанный должен будет самостоятельно явиться в учреждение, даже если ему не отослали новую повестку.

Кроме указанных выше, уважительными причинами могут быть признаны любые другие, если призывная комиссия в военкомате сочтёт их достаточно оправдывающими. Это означает, что в некоторых случаях определить, являлось ли отсутствие гражданина на призывных мероприятиях оправданным, смогут непосредственно в военкомате.

Отметим, что вне зависимости от конкретной ситуации военнообязанному всё ещё необходимо документальное подтверждение причины, по которой тот не явился по повестке. При этом перечень подходящих как доказательство документов уже разнится в зависимости от ситуации. Обычно в качестве таких документов выступают медицинские справки, свидетельства о смерти близкого родственника, либо документы из органов местного самоуправления. Если гражданин не уверен, какой документ подойдёт по его ситуацию, ему необходимо связаться с военкоматом, чтобы получить консультацию по этому вопросу.