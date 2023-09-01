Как сняться с воинского учета дистанционно или при выезде за границу

С апреля 2023 года военнообязанным россиянам стала доступна возможность снятия с воинского учета дистанционно. Рассказываем, как это сделать.

Где можно получить услугу

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Дистанционная подача заявления для снятия с воинского учета для россиян появилась на портале «Госуслуги». Получить эту услугу призывники смогут в двух случаях: при переезде на постоянное проживание за пределы России и при выезде за границу на срок более шести месяцев.

Какие данные нужно предоставить

На «Госуслугах» россиянам потребуется предоставить паспортные данные и документы, подтверждающие переезд на постоянное проживание за пределы страны или выезд за границу на срок более шести месяцев. К последним относятся вид на жительство, разрешение на работу и иные документы, подтверждающие отъезд из РФ, в том числе авиабилеты, визы, трудовой договор о работе, договор об аренде жилья или письмо о зачислении в зарубежный вуз.

Затем на портале нужно будет выбрать военкомат, в котором гражданин РФ состоит на учете и хочет сняться. После формирования заявления в личный кабинет военнообязанного придет уведомление о приеме его на рассмотрение.

Сроки рассмотрения заявления

Срок рассмотрения заявления о снятии с воинского учета на «Госуслугах» составляет семь дней. Дальше гражданина России пригласят в военкомат, чтобы забрать на хранение военный билет. В данном случае, если призывник уже покинул страну, нужно будет передать документы в комиссариат через доверенное лицо с нотариально оформленной доверенностью и полномочиями представлять его интересы, в том числе в военкомате. Получить доверенность на представителя за границей можно у иностранного нотариуса или консула.

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