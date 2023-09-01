Очередные просьбы о военной помощи со стороны Украины на фоне поражения ВСУ под Харьковом вызвали волну возмущения у западных стран, рассказал бывший военный офицер США Фрэнк Ледвидж в статье для The Guardian.

Ледвидж пояснил, что Киев делает заявления о нехватке вооружений и военной техники для проведения успешного наступления.

Западные союзники, в свою очередь, упрекают Украину в том, что ВСУ не применяли тактические приемы, которым их обучили, а также неправильно использовали бронетехнику.

По мнению эксперта, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не следует в дальнейшем верить обещаниям президента США Джо Байдена о безоговорочной и бессрочной поддержке Киева.

Дальнейшие поставки танков, БМП, БТР будут зависеть от доброй воли европейских союзников Украины, добавил Ледвидж.

«В сложившейся ситуации это вполне может обречь Украину на поражение», - предположил аналитик.