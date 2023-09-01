Первоначальная постановка на воинский учет: кто подлежит, когда и как осуществляется

На фоне приближающегося начала осеннего призыва мы решили подробно рассказать о том, как проводится первоначальная постановка на воинский учет и кому стоит быть готовым к прохождению своей первой призывной комиссии.

Что такое первоначальная постановка на воинский учет

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Первоначальная постановка на воинский учет – это процедура внесения гражданина России в списки будущих призывников, а также предварительное определение его годности к военной службе, которая обычно проводится в военкомате. Кроме того, она нужна для установления численности таких граждан и определения их уровня образования, здоровья, а также их профессиональной пригодности. Кроме того, эта процедура подготавливает граждан к будущим призывным мероприятиям на срочную службу.

Кого касается первоначальная постановка на воинский учет

Посетить мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет обязаны все граждане мужского пола России (либо граждане женского пола, если они получили военно-учетную специальность) которым скоро исполнится (или уже исполнилось) 17 лет. Осуществляет эту процедуру особая комиссия, состав которой определяется главой местной администрации.

Мероприятия по постановке проходят с 1 января по 31 марта, в тот год, когда гражданину России исполняется 17 лет. Обычно организацию этой процедуры берёт на себя школа или иное учебное заведение для подростков. Мальчиков, которым должно исполниться 17 лет в один год (чаще всего это все мальчики в классе) организовано отводят в военкомат, либо в другое место, на которое возложена задача вести первичный воинский учёт. При этом те граждане, которые не обучаются в учебных заведениях, также получают повестки и обязаны пройти процедуру первоначальной постановки на воинский учёт. Такие повестки вручаются лично сотрудниками военкоматов.

Отметим, что раньше для прохождения первоначальной постановки на воинский учет гражданину необходимо было лично явиться в военкомат. Однако в 2023 году Госдума одобрила законопроект, который разрешает осуществлять этой процедуру без личной явки.

Если же гражданину всё же придётся посещать военкомат лично, ему необходимо будет взять с собой несколько документов – паспорт, свидетельство о рождении с копиями, справку с места жительства и о семейном положении, справку с места учебы или работы, фотографии (6 штук в размере 3*4), документ об образовании с копией, документы о состоянии здоровья, спортивное квалификационное удостоверение с копией (при выполненном 1-м спортивном разряде по военно-прикладному виду спорта), удостоверение о прохождении подготовки в военно-патриотических объединениях с копией (если было прохождение этой подготовки).

Как проходит первоначальная постановка на воинский учет

Прибыв в военкомат, мальчики проходят медицинское освидетельствование, а также мероприятия по профессиональному психологическому отбору. При этом социально-психологическое тестирование, а также психологическое и психофизиологическое обследование может быть проведено ещё до визита в военкомат на первоначальную постановку на воинский учёт. Обычно эти мероприятия проводятся в учебных учреждениях с помощью сотрудников-психологов, но в некоторых случаях тесты могут также проводиться на территории военкомата.

Помимо этого, на первоначальной постановке на воинский учёт гражданам необходимо будет пройти медкомиссию. Она включает в себя осмотр целым рядом разных врачей, которые по итогам освидетельствования составляют медицинское заключение. Цель медицинской комиссии во время этой процедуры – предварительно определить пригодность каждого гражданина к прохождению срочной военной службы. Если из-за своего состояния здоровья гражданин может быть зачислен в запас, либо вообще освобождён от военной обязанности, медкомиссия выносит на рассмотрение военкомата вопрос о зачисления гражданина в соответствующую категорию призыва. Важно отметить, что итоги медкомиссии во время первоначальной постановки на воинский учёт не являются окончательным решением. Каждый призывник обязан будет снова пройти медкомиссию в 18 лет, где военкомат примет уже окончательное решение о присвоении гражданину категории годности к военной службе.

В результате всех психологических и медицинских обследований, призывная комиссия выносит своё решение по каждому гражданину, который прошёл первоначальную постановку на воинский учёт. Это решение может говорить о том, что гражданин годен к военной службе, годен с незначительными ограничениями, временно не годен к военной службе и нуждается в лечении, ограниченно годен к военной службе (следующей призывной комиссии рекомендуется зачислить этого гражданина в запас), либо вовсе не годен к военной службе (следующей призывной комиссии рекомендуется освободить этого гражданина от исполнения воинской обязанности).

Помимо этого, на гражданина также составляют личное дело и учетную карту. В личное дело вносятся результаты медицинского и психологического обследования, а также информация о личных качествах, интересах, образовании и случаях привлечения к уголовной или административной ответственности. После составления дела военкомат берёт документ к себе на хранение – он потребуется, когда на гражданина начнёт распространяться призыв на срочную службу.

В завершении процедуры комиссия выдаёт каждому будущему призывнику удостоверение гражданина, который подлежит призыву на военную службу. Это удостоверение выдаётся вне зависимости от результатов прохождения медкомиссии, а также под личную подпись. В самом документе разъясняются правила воинского учета, а также возможная ответственность за их нарушение. Кроме того, в документе указывается предварительный срок следующей явки в военкомат, во время которой состоится прохождения призывной комиссии.