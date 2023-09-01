Во Франции сообщили о недовольстве Зеленского комиссариатами

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой военных комиссариатов из-за того, что те не могут набрать достаточно призывников для украинской армии из-за процветающей коррупции. Об этом сообщает Le Figaro.

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«Зеленский подверг проверке более чем 200 призывных пунктов. Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт. Любую коррупцию в данной сфере Зеленский сразу квалифицирует как «измену родине», — сказано в материале.

По данным издания, многие военнообязанные стараются дать взятку в размере нескольких тысяч долларов, чтобы уклониться от мобилизации и сбежать из страны. Уточняется, что с начала боевых действий арестованы 13 600 человек, которые пытались нелегально уехать за границу.

Накануне член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Давид Арахамия заявлял, что правительство страны может обратиться к другим государствам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

30 августа Зеленский сообщал, что провел заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором рассматривалась проверка системы военно-врачебных комиссий по всей стране.