Шойгу заявил, что Россия будет продолжать сотрудничать с Турцией по Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом , что власти РФ будут продолжать стратегическое двустороннее партнерство с турецкой стороной в целях решения задач по Сирии . Об этом сообщает РИА Новости.

"Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы", - отметил российский министр.

Глава МИД Турции, в свою очередь, указал на давнюю успешную работу с Шойгу. До этого главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Турция и Сирия продолжают диалог по встрече лидеров двух государств Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. По его словам, переговоры вряд ли пройдут в ближнесрочной перспективе. Турецкая и сирийская стороны высказывали готовность к встрече на высшем уровне с весны. В частности, в Анкаре не исключали организации переговоров Эрдогана и Асада в течение 2023 года.