Постановка на воинский учет при переезде: как сняться и встать на учет

С 2019 года в России вступил в силу законопроект, обязывающий призывников вставать на воинский учет по месту фактического проживания даже при отсутствии прописки. Рассказываем, как открепиться от старого военкомата и встать на него в новом при решении переехать в другой район РФ.

Кому не нужно вставать на воинский учет при переезде

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Законопроект о постановке на воинский учет имеет исключения. В частности, при переезде прикрепляться к новому военкомату не нужно: освобожденным от воинской обязанности, уже отслужившим, в том числе по контракту, отбывающим наказание в тюрьме, пребывающим в запасе Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности РФ.

Снятие с воинского учета

При переезде призывникам в первую очередь следует сообщить об этом в районный военкомат и написать заявление о снятии с учета. В качестве подтверждения смены места жительства там могут запросить какие-нибудь документы — авиа или ж/д билеты, справку об учебе или с места работы, поэтому при наличии таких доказательств их стоит взять с собой.

Также при снятии с воинского учета необходимо предоставить паспорт и военный билет.

Постановка на воинский учет

Гражданам РФ, сменившим место жительство, дается две недели на постановку на воинский учет на новом месте. При этом в первую очередь нужно точно определить местонахождение военкомата, за которым закреплен адрес непосредственного проживания. Затем туда нужно прийти и написать заявление для постановки на учет.

При себе также необходимо иметь паспорт, приписное или военный билет, диплом или аттестат, свидетельство о регистрации брака и рождении детей, водительские права, если таковые есть. Регистрация на новом месте при этом не нужна, но в некоторых военкоматах ее могут потребовать. Кроме того сделать ее все равно придется, поскольку проживание на одном месте сроком более трех месяцев без регистрации запрещено статьей 19.15.1 КоАП РФ и может повлечь за собой штраф в размере до пяти тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до трех тысяч рублей в остальных регионах России.

Последствия при отказе встать на учет при смене места жительства