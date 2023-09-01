Неявка в военкомат в 2023: штрафы, ответственность при уклонении

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон, повысивший до 30 тысяч рублей штрафы за неявку в военкомат. Какая ответственность ждет призывников, не явившихся в военкомат по повестке – читайте в материале «Рамблера».

Новый закон: что изменится и что грозит

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Закон, повысивший штрафы за неявку в военкомат, был принят в конце июля 2023 года. Изменения вступят в силу с 1 октября. В это время начинается осенний призыв, который продлится до 31 декабря.

Прочитать текст закона можно на официальном портале правовой информации.

Документ еще в феврале 2019 года внесла в парламент группа депутатов под руководством замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова. Законопроект был принят в первом чтении в марте 2021-го.

До принятия этого закона людей, проигнорировавших вызов в военкомат по повестке, могли оштрафовать на суммы от 500 до трех тысяч рублей. Теперь штрафы составляют от десяти до 30 тысяч рублей. Первоначально штраф предлагали довести до 50 тысяч, но затем законопроект смягчили.

По новому закону, если не предоставить в военкомат данные об изменении семейного положения, образования, переезде на новое место, смене места работы или учебы, а также о переезде без оформления прописки, можно получить штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Также закон предусматривает штрафы для призывников, которые во время призыва не уведомят об отъезде с места жительства более чем на три месяца. Штрафы в таком случае варьируются от десяти до двадцати тысяч рублей. А если призывник не передаст информацию о выезде из РФ на срок дольше, чем полгода, ему будет грозить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

В законодательство добавили и штраф за потерянные или испорченные документы воинского учета – три-пять тысяч рублей.

Также закон ввел штрафы за отказ помогать военкоматам в случае объявления мобилизации. К примеру, должностных лиц, которые должны были обеспечить оповещение людей и их явку на сборные пункты, но не сделали этого, будут штрафовать на 60-80 тысяч рублей, юрлиц – на суммы от 400 тысяч до полумиллиона рублей. На такие же суммы оштрафуют за неисполнение обязанностей по поставке техники для армии.

Штраф - не единственная мера

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон, вводящий новые способы вручения повесток (заказными письмами, электронными через «Госуслуги» и через МФЦ), а также ограничения в отношении уклонистов и единый реестр военнообязанных.

По этому закону, со дня получения повестки и до явки в военкомат человек имеет статус невыездного. Если не прийти по врученной повестке, то после 20 календарных дней с даты, указанной в ней, через «Госуслугах» отправят предупреждение от военкомата. После этого человек столкнется с различными запретами: запретом на вождение авто, запретом на сделки по покупке-продаже-аренде недвижимости, запретом на регистрацию ИП и запретом на получение кредитов.

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что россияне, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на водительские права.

Изменится ли призывной возраст

В конце прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет. Сначала планировалось, что начальный призывной возраст также поднимут – с 18 до 21 лет, но в итоге от этой идеи было решено отказаться.

Глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что новые нормы, касающиеся призывного возраста, не затронут осенний призыв 2023 года, они заработают с весеннего призыва 2024-го.

«Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут попадать», – подчеркивал депутат.