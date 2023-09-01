В Южной Корее создали командование по операциям с БПЛА

В Южной Корее создали объединенное командование по операциям с беспилотниками для реагирования на угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).

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По данным ОКНШ, новое командование будет в основном использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для проведения оборонительных и наступательных операций и сдерживания различных асимметричных угроз, исходящих от противника, включая дроны, ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения. Также командование будет проводить операции по наблюдению, разведке и нанесению ударов, а также операции психологической и электромагнитной войн на стратегическом и оперативном уровнях.

До этого официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Чон Ха Гю заявил, что страна примет контрмеры в соответствии с правом на самооборону в случае нарушения северокорейскими беспилотниками КНДР воздушного пространства Южной Кореи.

26 декабря 2022 года пять беспилотников КНДР проникли в воздушное пространство Южной Кореи. Один из них добрался до бесполетной зоны вокруг офиса президента в Сеуле, четыре летали у острова к западу от города.

После этого инцидента президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал отправлять в Северную Корею по два-три беспилотника в ответ на каждый отправленный из КНДР БПЛА.