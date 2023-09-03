Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских дрона и 5 снарядов HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшие сутки 34 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Помимо этого, средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства.

В сообщении напомнили, что с начала СВО были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 6352 беспилотника, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11634 танка и других боевых бронированных машин, 247 вертолетов, 6197 орудий полевой артиллерии и минометов, 12660 единиц специальной военной автомобильной техники и 435 зенитных ракетных комплексов.

Также за минувшие сутки ВСУ потеряли до 250 военнослужащих на донецком направлении. Были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Мста-Б и Д-20.