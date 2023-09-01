В результате ударов высокоточным оружием нарушено управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, а также комплексы ПВО и бронетехника. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности «воздушного и морского базирования» были нанесены с 25 августа по 1 сентября.

Целями ударов стали пункты управления, центры радио и радиотехнической разведки, объекты портовой инфраструктуры, места хранения боеприпасов, а также аэродромы, уточнили в Минобороны РФ.

«В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства», - пояснили в российском военном ведомстве.