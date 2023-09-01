Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам на Украине

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам.

Согласно сообщению оборонного ведомства, в результате ударов российских войск было нарушено управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были уничтожены цеха по сборке катеров.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России нанесли поражение пытавшимся совершить атаку с северного направления в Работино военным ВСУ.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также сообщал, что линия фронта в Харьковской области, несмотря на продолжающиеся интенсивные контратаки Вооруженных сил Украины, медленно продвигается в сторону Купянска.

27 августа МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по аэродрому в Киевской области.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.