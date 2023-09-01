Российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма

Черноморский флот (ЧФ) России установил постоянный контроль обстановки в акватории Черного моря. Это позволило морской авиации сорвать попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на побережье Крыма, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что 29-30 августа российские военнослужащие силами морской авиации ЧФ пресекли попытку высадки украинского отряда сил специальных операций на побережье полуострова. Кроме того, военно-воздушные силы ЧФ России поразили четыре военных катера ВСУ. Потери противника среди живой силы составили 50 военнослужащих.

31 августа российским войскам за сутки удалось отразить шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Помимо того, в районе населенного пункта Веселое в ДНР российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.