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Российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма

Черноморский флот (ЧФ) России установил постоянный контроль обстановки в акватории Черного моря. Это позволило морской авиации сорвать попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на побережье Крыма, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что 29-30 августа российские военнослужащие силами морской авиации ЧФ пресекли попытку высадки украинского отряда сил специальных операций на побережье полуострова. Кроме того, военно-воздушные силы ЧФ России поразили четыре военных катера ВСУ. Потери противника среди живой силы составили 50 военнослужащих.

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31 августа российским войскам за сутки удалось отразить шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Помимо того, в районе населенного пункта Веселое в ДНР российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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