Раскрыто мнение Путина по вопросу стратегической бомбардировки Киева
Президент России Владимир Путин год назад заявил военкорам Александру Сладкову и Евгению Поддубному, что не готов видеть Киев в руинах. Об этом сообщил в Telegram-канале Сладков.
«Молите Бога, былые братья-украинцы, чтоб эта готовность не пришла», — написал военкор.
По его словам, трудное начало специальной военной операции (СВО) на Украине было вызвано тем, что все силы отдавались стратегическому уровню военного потенциала России.
«Теперь вот тактический уровень подтягиваем. А про стратегический вариант продолжения войны (большинство государств мира до него никогда не дотягивались) тоже не забываем», — заключил Сладков.
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