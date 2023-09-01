«С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — отметила одна из жительниц.

Свидетели утверждают, что повестки мужчинам выдают во всех людных местах: на остановках, в магазинах и парках. Собеседник агентства рассказал, что одно из общежитий в Киеве рано утром заблокировали представители призывной комиссии. В результате они мобилизовали всех мужчин, которые приехали на заработки в столицу и оказались в тот момент в здании.