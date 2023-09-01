Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом в ходе марафона "Поделись своим знанием" заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в июне этого года анонсировал скорое заступление "Сармата" на боевое дежурство.

"Сармат" способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ракета имеет уникальные характеристики, которые позволяют ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.