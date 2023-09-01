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"Роскосмос": Ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом в ходе марафона "Поделись своим знанием" заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство
© ТАСС

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в июне этого года анонсировал скорое заступление "Сармата" на боевое дежурство.

"Сармат" способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ракета имеет уникальные характеристики, которые позволяют ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.

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Комплекс призван заменить стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

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