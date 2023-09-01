В Кремле оценили планы британской компании выпускать оружие на Украине
Новые объекты по производству вооружений на территории Украины станут объектом пристального внимания для российских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг британский оборонный подрядчик BAE Systems сообщил об открытии представительства на Украине, конечной целью которого станет производство вооружений.
"Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта. Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Кремле такой шаг воспринимают со знаком минус.
"Конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, становятся объектом для особого внимания наших военных", - добавил Дмитрий Песков.