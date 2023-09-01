В Кремле оценили планы британской компании выпускать оружие на Украине

"Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта. Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.