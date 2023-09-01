Воинский учет в организации 2023: штрафы, ответственность за неведение учета

С 1 октября 2023 года в России существенно вырастут размеры штрафов за нарушения в области воинского учета для организаций. С этой даты компании будут наказывать за невыполнение обязанностей по воинскому учету на суммы до 500 тысяч рублей. Избежать штрафов можно, заранее узнав о нововведениях и подготовившись к ним.

Рассказываем, какая грозит ответственность организациям и должностным лицам за неведение воинского учета и неоказание помощи военкоматам в 2023 году.

Видео дня

Кто должен вести воинский учет

Обязанность по ведению воинского учета распространяется только на организации — об этом говорит п. 7 ст. 8 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». При этом не важны их организационно-правовая форма, численность работников, вид деятельности и прочее.

Индивидуальные предприниматели, которые наняли сотрудников, вести учет не обязаны. Следовательно, привлечь их к ответственности не смогут.

Какие сведения нужно передавать в военкомат

Организации должны уведомлять военные комиссариаты о приеме или увольнении граждан, которые должны состоять на воинском учете. Эти сведения передаются в срок не более двух недель с момента приема человека на работу.

Также организации должны передавать списки работников мужского пола 15- и 16-летнего возраста. Их подают каждый год, до 15 сентября. До 1 ноября необходимо передавать списки граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.

Как организации должны помогать военкоматам

Согласно действующему законодательству, организации должны оказывать содействие военным комиссариатам в мобилизационной работе как в мирное время, так и при объявлении мобилизации. Они должны помогать работать с гражданами, которые состоят на воинском учете. К числу таких обязанностей относятся:

обеспечение своевременного оповещения и явки граждан по вызову, подлежащих призыву на военную службу, в сборные пункты и военные части;

обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Напомним, что с 14 апреля этого года военкоматы имеют возможность рассылать повестки в организации как в письменной, так и в электронной форме. Работодатель обязан оповестить сотрудников и дать им возможность своевременно явиться по повестке. При этом, если сотрудник отказывается от вручения повестки, то организация должна зафиксировать это в повестке. Необходимо указать дату отказа, данные вручившего повестку лица, а также подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц.

Какие штрафы грозят за неведение воинского учета

25 июля Государственная дума РФ приняла законопроект № 637094-7 об изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Он вводит ряд новых ответственностей для организаций и граждан. 31 июля его утвердил президент России Владимир Путин. В силу он вступит с 1 октября 2023 года.

Он значительно увеличил штрафы за нарушения в области ведения воинского учета и добавил новую статью. Разберемся, по каким статьям организации может грозить наказание.

Неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации

Принятый властями документ предусматривает ответственность за неоказание содействия военкоматам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Она устанавливается новой статьей КоАП РФ — 19.38.

Первая часть предусматривает ответственность за неоказание содействия при оповещении и явке работников на сборные пункты или воинские части, а также за неисполнение этой обязанности. По ней установлены следующие штрафы:

для должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Часть вторая предусматривает наказание за неисполнение обязанности поставки техники в соответствии с планами мобилизации. По ней установлены следующие штрафы:

для должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Неоповещение работников о вызове в военкомат

Руководители и другие должностные лица организаций, которые ответственны за военно-учетную работу, должны оповещать граждан о вызовах в военкомат. По ст. 21.2 КоАП РФ неоповещение граждан о вызове может обернуться следующим штрафом:

для должностных лиц в размере от 40 000 до 50 0000 рублей,

для юридических лиц – от 350 000 до 400 000 рублей.

Отметим, что до 1 октября ст. 21.2 КоАП РФ применяется как во время ежегодного призыва, так и во время мобилизации. Штраф по ней до этой дате составляет от 1 до 3 тысяч рублей. После 1 октября во время мобилизации за неоповещение граждан о вызове наказывать будут по ст. 19.38 КоАП РФ.

Непредоставление списков граждан в военкомат для первоначальной постановки на учет

Каждый год работодатели обязаны предоставлять в военкомат сведения о сотрудниках, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Передача списков граждан установлена в срок до 1 ноября.

За непредставление или несвоевременное представление сведений грозит штраф по ст. 21.1 КоАП РФ:

для должностных лиц в размере от 40 000 до 50 0000 рублей,

для юридических лиц – от 350 000 до 400 000 рублей.

Отметим, что до 1 октября 2023 года штраф за это будет значительно ниже — от 1 до 3 тысяч рублей.

Непредоставление сведений, необходимых для воинского учета

Организации должны направлять в военкоматы сведения, необходимые для ведения воинского учета. Информация передается о гражданах, которые состоят на учете, а также о тех, кто не состоит, но должен на нем быть. Если руководитель или другие ответственные за воинский учет не сделают этого, то им грозит наказание по ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ.

Сейчас штраф непредставление или несвоевременное представление для должностных лиц составляет от 1 до 5 тысяч рублей. С 1 октября он значительно вырастет — от 40 до 50 тысяч рублей.

Что предпринять, чтобы избежать штрафов

Главное, что стоит сделать — проверить правильность и полноту ведения воинского учета в компании. Если организация и вовсе не вела его, то нарушение следует исправить как можно скорее, иначе уже с 1 октября можно попасть на серьезный штраф.

Особое внимание стоит обратить на следующие детали. В первую очередь, в компании должен быть приказ об организации ведения воинского учета. На это должен быть назначен ответственный сотрудник. Если в компании более 2 тысяч сотрудников — их должно быть несколько. Напомним, что эта работа в организациях ведется по карточкам. Их форму установил приказ министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700.