В Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет

"С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50", - отметила одна из жительниц.

По сведениям очевидцев, повестки выдают во всех людных местах: на остановках транспорта, в магазинах, в парках. По словам одного из собеседников агентства, представители призывной комиссии блокировали рано утром одно из общежитий столицы, поголовно мобилизовали всех мужчин, приехавших на заработки и на тот момент находившихся там.