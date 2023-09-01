Глава Росатома: атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей

Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов для Киева. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Ростатома Алексей Лихачев во время общения с журналистами в рамках открытого урока в «Сириусе».

«Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит», — заявил он.

Напомним, что утром в пятницу, 1 сентября, украинский беспилотник атаковал Курчатов — на его территории находится Курская АЭС. Как рассказывал губернатор Курской области Роман Старовойт, дрон попал в нежилое здание и незначительно повредил фасад. Никто не пострадал.

Днем ранее, 31 августа, Вооруженные силы Украины попытались устроить провокацию при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Как сообщало Минобороны РФ, украинская сторона использовала на пути маршрута сотрудников организации средства, имитирующие взрывы боеприпасов.