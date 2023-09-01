В МО РФ сообщили об уничтожении бронегруппой ВДВ подразделения ВСУ севернее Артемовска

"С получением задачи на уничтожение наступающих групп ВСУ на наши позиции, экипажи боевых машин десанта, совершив марш на штатной технике в указанный район, сблизились с противником на минимальное расстояние и открыли по нему шквальный огонь из 30-мм автоматических пушек", - сказано в сообщении.