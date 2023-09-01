В США признали отсутствие боевого опыта для помощи ВСУ

У США нет боевого опыта, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в борьбе с российскими инженерными укреплениями. Об этом заявила газете Le Monde эксперт американской некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот.

© Lenta.ru

«Сейчас украинцы сталкиваются с одной из самых сложных оборонительных сетей, которые мы видели за последние десятилетия. У американских военных просто нет опыта борьбы с ней без превосходства в воздухе», — заявила она.

Авторы статьи признают, что выработанная американской армией модель, основанная на операциях в Ираке и Афганистане, попросту бесполезна на Украине.

Мэссикот допустила, что успех боевых действий ВСУ «будут зависеть от ряда факторов, которые не фигурируют в публичных обсуждениях, таких как темпы использования артиллерийских снарядов и автоматических вооружений». Также большое влияние будет иметь количество потерь.