Украину предупредили об уязвимости F-16 перед российской системой ПВО

Западные истребители F-16, передачу которых Украине недавно одобрили власти Дании и Нидерландов, не смогут противостоять российским средствам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в статье для издания 19FortyFive написала обозреватель Майя Карлин.

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Автор материала отметила, что F-16 относятся к четвертому поколению истребителей. В связи с этим, по мнению журналистки, они могут столкнуться с трудностями при попытке противостоять более совершенным российским системам ПВО. В частности, она выделила зенитно-ракетные комплексы С-300.

«Фактически эти самолеты никогда не сталкивались с российскими средствами ПВО в реальных боевых действиях», — подчеркнула Карлин.

Также она обратила внимание, что украинские пилоты привыкли использовать истребители МиГ-29. Однако панель управления в американских и советских образцах техники заметно отличается, поэтому летчикам придется переучиваться. Из-за этого у Киева могут возникнуть дополнительные проблемы, резюмировала обозреватель.

31 августа сообщалось, что США одобрили инициативу Дании и Нидерландов о поставках истребителей F-16 в зону украинского конфликта. Тем не менее стало известно, что в настоящее время Киев не обладает необходимой инфраструктурой для размещения техники.