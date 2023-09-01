CNN: российские хакеры взламывали планшеты украинских военных

США и их союзники утверждают, что российские военные хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат, чтобы получить доступ к конфиденциальной боевой информации. Об этом сообщает CNN.

Главный шпионский альянс западного мира - «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) - подтверждает отчет Службы безопасности Украины (СБУ), согласно которому российские хакеры взламывали планшеты на платформе Android, используемые украинскими военными для «планирования и выполнения боевых задач».

По данным СБУ, хакеры разработали вредоносный код для кражи данных, отправляемых с мобильных устройств солдат в спутниковую систему Starlink. Спутники Starlink сыграли решающую роль в обеспечении связи на поле боя на Украине, отмечает CNN.

В СБУ заявили, что «заблокировали» некоторые попытки взлома, но также признала, что хакеры «захватили» планшеты на поле боя и установили на них вредоносное программное обеспечение.

«Мобильные вредоносные программы особенно коварны, поскольку они могут сообщить разведывательным службам физическое местоположение целей», - отметил Джон Халтквист, главный аналитик компании Mandiant, занимающейся кибербезопасностью.

Агентство Reuters ранее сообщило, что хакеры, подозреваемые США и Британией в работе на российскую разведку, атаковали иностранных дипломатов в посольствах на Украине с помощью поддельной рекламы подержанного BMW.