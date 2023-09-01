На Украине признали разработку дальнобойного оружия с 2020 года

"Что касается ракетной программы, я хочу сказать, что, мало кто знает, <...>, но первый указ президента относительно этой программы был еще 1 марта 2020 года. Имейте в виду, что уже в январе - феврале 2020 года мы готовили соответствующее решение СНБО по этому поводу. Это очень сложный процесс, это очень сложная техника для того, чтобы она была современной, для того, чтобы она преодолевала расстояние тысячи километров, имейте в виду, что это работа больших коллективов, мощная работа", - сказал он в эфире телеканала "Рада", комментируя заявление Зеленского о применении оружия.