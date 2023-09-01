СМИ: Швеция тайно отправляет Украине БМП

Швеция без публичной огласки отправила Украине свыше 50 БМП. Об этом пишет журнал Forbes.

© U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee

«Швеция без лишнего шума поставила ВСУ более 50 БМП CV90», — говорится в материале.

Там добавили, что шведское правительство обычно не раскрывает все детали своих оружейных поставок. Ранее оно уже официально объявило о подарке Украине десять танков Strv 122 и восемь гаубиц Archer.

Дополнительно Швеция также передала Украине по крайней мере одну ремонтно-эвакуационную машину Bgbv 90, но об этом не сообщила. Информация о передаче Bgbv 90 стала известна после публикаций фотографий одной из машин на передовой в июле, заключили в журнале.