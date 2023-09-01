СМИ: Швеция тайно отправляет Украине БМП

Forbes: Швеция тайно отправляет Украине БМП
«Швеция без лишнего шума поставила ВСУ более 50 БМП CV90», — говорится в материале.
Там добавили, что шведское правительство обычно не раскрывает все детали своих оружейных поставок. Ранее оно уже официально объявило о подарке Украине десять танков Strv 122 и восемь гаубиц Archer.
Дополнительно Швеция также передала Украине по крайней мере одну ремонтно-эвакуационную машину Bgbv 90, но об этом не сообщила. Информация о передаче Bgbv 90 стала известна после публикаций фотографий одной из машин на передовой в июле, заключили в журнале.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что пока Швеция не планирует отправлять истребители Gripen на Украину. Он отметил отсутствие новых обязательств по передаче шведских самолетов и пояснил, что в связи с географическим положением и не входя в состав НАТО, Швеция обязана обеспечивать свою собственную защиту.