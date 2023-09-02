Кадыров заявил о полном провале украинского нацбатальона «Айдар»*

«Как оказалось, вести реальные боевые действия они (члены «Айдара» — прим. «Ленты.ру») не в силах. А сколько слов-то было! Потери несут. И весьма серьезные. В настоящее время боеспособных солдат в "Айдаре" осталось около 30 процентов», — говорится в его сообщении.