Высокие потери живой силы украинской армии в ходе спецоперации обусловлены эффективным поражением бронетехники издалека, сообщили в Минобороны России. В МО отметили, что командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений российских войск.

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Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого «контрнаступления» обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах, — указано в сообщении ведомства.

1 сентября стало известно, что бойцы 200-й бригады Южного военного округа после неудачной контратаки украинских сил взяли в плен под Артемовском восемь украинских солдат. Все пленные — военнослужащие 30-й бригады ВС Украины.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины при многодневных контратаках под Артемовском потеряли более 80 солдат и около восьми единиц тяжелой техники и вооружения.

Кроме этого, российские военные предотвратили высадку вражеской пехоты около Артемовска. По словам собеседника агентства, сейчас в районе населенного пункта «можно наблюдать горы трупов украинских военнослужащих». При этом командование ВСУ не забирает с поля боя тела погибших солдат и не разрешает российской стороне передать их родным или захоронить.