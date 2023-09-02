В Белгородской области уничтожили украинский БПЛА

Украинский беспилотник перехватили над Белгородской областью
В Минобороны России сообщили о перехвате украинского беспилотника над Белгородской областью.
«Около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Украинский БПЛА перехватили над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородской областью сбили две воздушные цели.
Пострадавших нет.