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Украинский беспилотник перехватили над Белгородской областью

В Минобороны России сообщили о перехвате украинского беспилотника над Белгородской областью.

В Белгородской области уничтожили украинский БПЛА
© РИА Новости

«Около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Украинский БПЛА перехватили над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородской областью сбили две воздушные цели.

Пострадавших нет.