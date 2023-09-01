Два беспилотника сбиты в Белгородской области

ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков: В Белгородском районе сбили БПЛА самолетного типа
По его словам, воздушные цели уничтожены в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил губернатор.
Минобороны утром 1 сентября сообщило об уничтожении беспилотника над территорией Люберецкого района Московской области, передает «Радиоточка НСН».