Два беспилотника сбиты в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков .

По его словам, воздушные цели уничтожены в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.