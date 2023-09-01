Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко

Украина выполняет работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, инженерные работы ведутся юго-восточнее Харькова. Там возводятся фортификационные сооружения. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована как военная техника, так и коммунальные службы и частные предприятия.