Киев возводит линию обороны под Харьковом, сообщил Марочко
Украина выполняет работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, инженерные работы ведутся юго-восточнее Харькова. Там возводятся фортификационные сооружения. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована как военная техника, так и коммунальные службы и частные предприятия.
Министерство обороны России 31 августа сообщило, что в Харьковской области при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю.
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