"Зеркало недели": в Винницкой и Житомирской областях прогремел ряд взрывов

Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о том, то в Винницкой и Житомирской областях слышны взрывы. "Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что, по предварительной информации, речь идет о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). До этого взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В ночь на 30 августа несколько взрывов прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. В регионе были включены сирены воздушной тревоги.

Накануне сообщалось о взрывах в административном центре Сумской области городе Сумы на Украине. К двум часам дня 29 августа в регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Харьковской и Черниговской областях. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.