Мобилизация: последние новости на сегодня 1 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В Якутске участники СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

В Якутске для участников специальной военной операции организовали бесплатный проезд в общественном транспорте города, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

Мера будет действовать с 4 сентября. Таким образом, власти намерены поддержать военнослужащих и их семей. Такое решение принял мэр Якутска Евгений Григорьев.

Всего в регионе подписано пять указов, которыми утверждены около 20 государственных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Это медицинская и социальная реабилитация, помощь в трудоустройстве, материальная помощь при газификации жилых домов и другие.

Детей из семей участников СВО и новых регионов пригласили на концерт в Кремлевском дворце

Праздничная программа, приуроченная к началу учебного года, прошла в московском Государственном Кремлевском дворце, сообщает ТАСС.

На праздник в качестве зрителей были приглашены дети из новых регионов России и семей участников специальной военной операции. Масштабный концерт «День знаний со звездами в Кремле» проводится уже пять лет. На главной сцене страны артисты делятся своими школьными воспоминаниями, передают пожелания ученикам и учителям, исполняют свои лучшие песни.

Гостями концерта стали воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных и многодетных семей, семьи из ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также семьи военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

Участники СВО и их дети теперь могут перевестись на бесплатное обучение

Участники специальной военной операции и их дети смогут перевестись с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах, сообщает РИА Новости.

Данная мера начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Для этого участники спецоперации на момент подачи заявления на переход не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения.