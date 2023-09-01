Спецоперация на Украине 1 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 сентября 2023 года.

Российские военные начали использовать трофейный танк ВСУ в боях

Российские бойцы используют трофейный танк Т-64 украинской армии для проведения атак, сообщают «Известия».

Танковые экипажи России применяют тактику «танковой карусели». Это значит, что каждая боевая машина совершает 25 выстрелов по противнику, а затем ее сменяет другая. Участвует в этом и трофейный Т-64.

По словам российских военнослужащих, в день бывает от одного до четырех выездов, в зависимости от действий противника.

«Бывает тишина-тишина, а потом как лезут из всех щелей», — сказал боец.

В ЛНР рассказали о неподчинении наемников НАТО ВСУ

В Купянске обнаружили разведгруппу наемников из стран Североатлантического альянса, которая не подчиняется командирам украинской армии, сообщает «АиФ» со ссылкой на подполковника Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко.

По его словам, иностранцы, говорящие на английском языке, собирают объективные данные о боевых действиях, так как Запад испытывает их нехватку из-за искажения информации Вооруженных сил Украины. Военные, входящие в состав разведывательного подразделения, обладают хорошей экипировкой, а также средствами связи и беспилотной авиацией.

Марочко указал, что они работают в автономном режиме и игнорируют все украинское командование.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 138 снарядов

За минувшие сутки украинские военные выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 138 боеприпасов, сообщает RT.

Из-за обстрелов были ранены десять человек. Шесть жилых домостроений были повреждены.