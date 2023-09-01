Вооруженные силы Украины при многодневных контратаках под Артемовском потеряли более 80 солдат и около восьми единиц тяжелой техники и вооружения, сообщил РИА Новости разведчик 200-й бригады Южной группировки российской армии.

В районе 20-го числа (августа) на нас были украинские накаты, вот, подбитая техника (три танка рядом с позициями) и те, которые даже близко не подъехали, еще на подходах были уничтожены (три единицы тяжелой техники), также БТР и БМП, — сказал разведчик.

Кроме этого, российские военные предотвратили высадку вражеской пехоты около Артемовска. По словам собеседника агентства, сейчас в районе населенного пункта «можно наблюдать горы трупов украинских военнослужащих». При этом командование ВСУ не забирает с поля боя тела погибших солдат и не разрешает российской стороне передать их родным или захоронить.