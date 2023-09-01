ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ
Подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении.
Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Отражены четыре атаки штурмовых групп 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общие потери противника на данном направлении составили более 40 боевиков.
Также российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ.