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ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении.

ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ
© РИА Новости

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Отражены четыре атаки штурмовых групп 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника на данном направлении составили более 40 боевиков.

Также российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ.

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