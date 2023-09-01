Российские военные взяли в плен под Артемовском восемь украинских солдат

Российский бойцы после неудачной контратаки противника взяли в плен под Артемовском восемь солдат украинской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского разведчика.

Украинские Вооруженные силы в результате многодневных попыток контратаковать потеряли около восьми единиц тяжёлой техники и вооружения, а также около 80 солдат. Все пленные – военнослужащие 30-й бригады ВС Украины. Один из них сообщил, что 18 августа командование отправило восемь солдат без объяснения. Старшему группы дали рацию, он только знал задачу и сказал нам, что нужно держать позицию.

При этом конкретное место позиций и задачи никто не объяснил. Ближе к ночи без командного состава их отвезли на позиции. После этого украинские военные попали под обстрел. Пленник отметил, что по пути видел очень много трупов украинских солдат и ему пришлось всю ночь и весь следующий день находится рядом с телами погибших, пока он не попал в плен.